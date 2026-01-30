Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Виробник контенту для каналу "Рада" звільнив співробітників та припинив оренду студії – ЗМІ

Віктор Волокіта — 30 січня, 15:05
Виробник контенту для каналу Рада звільнив співробітників та припинив оренду студії – ЗМІ
Детектор медіа

ТОВ "Кінокіт", яке раніше виробляло контент для телеканалу "Рада" в рамках телемарафону, наразі зупинило роботу.

Про це виданню "Детектор медіа" повідомили джерела, дотичні до роботи продакшну.

Більшість співробітників звільнені, з ними розрахувалися за працю. Також студія і орендовані приміщення зараз порожні, апаратуру вивезли в середині січня.

Джерело "ДМ" стверджує, що звільнена і головна редакторка "Кінокіта" Наталія Яструбенко.

Припинення роботи продакшну відбулося без пояснень — колективу повідомили лише, що це пов'язано з тим, що канал "Рада" не оголосив мистецького конкурсу. В чому причина непроведення конкурсу, співробітникам не пояснили.

Останній власний ефір "Ради", який виробляв "Кінокіт", відбувся 31 грудня з підсумковим випуском новин, і вже місяць канал лише транслює телемарафон.

Джерела "ДМ" припускають, що інформацію про вихід з марафону телеканалу "Рада" не повідомляють у тому числі через те, що інші виробники "Єдиних новин" зараз мають додаткове навантаження, що в умовах скорочення зарплат і людей на всіх мовниках-виробниках марафону може спричити конфлікти в редакціях.

Видання нагадало, що контент для державного телеканалу "Рада" з кінця 2021 року виробляло ТОВ "Кінокіт". Ця компанія з 2022 року стала постійним переможцем мистецьких конкурсів на виробництво марафону для парламентського каналу.

За інформацією журналістів Bihus.Info, компанія "Кінокіт" пов'язана з колишнім заступником ексголови Офісу президента Кирилом Тимошенком.

Телеканал "Рада" заявляв, що не може самостійно виробляти марафон, бо його студії в урядовому кварталі, немає корпунктів, а техніка застаріла.

У 2025 році телеканал "Рада" отримав від держави на виробництво марафону "Єдині новини" 101,5 млн грн.

Читайте також:

Не марафоном єдиним: як ICTV та 1+1 заробляють за кордоном

Нагадаємо:

У березні повідомлялося, що ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" уклало чотири угоди з телеканалами на створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" в 2025 році на суму 738 млн грн.

Тоді телемарафон транслювали ТОВ "Ми – Україна", ТОВ "СЛМ Новини" (інформаційний продакшн групи StarLightMedia"), який належить Віктору Пінчуку, ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", яка входить до групи підсанкційного Ігоря Коломойського, ПрАТ "Телеканал "Інтер", яким володіє підсанкційний Дмитро Фірташ та "Кінокіт" від "Ради".

телекомунікації бізнес

бізнес

Виробник контенту для каналу "Рада" звільнив співробітників та припинив оренду студії – ЗМІ
Підтримка ветеранів, виїзд за кордон та фінансовий нагляд: що зміниться в лютому
Бізнес родини очільника БЕБ Закарпаття різко пішов вгору після його кар'єрних успіхів – ЗМІ

Останні новини