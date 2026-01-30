Виробник контенту для каналу "Рада" звільнив співробітників та припинив оренду студії – ЗМІ

ТОВ "Кінокіт", яке раніше виробляло контент для телеканалу "Рада" в рамках телемарафону, наразі зупинило роботу.

Про це виданню "Детектор медіа" повідомили джерела, дотичні до роботи продакшну.

Більшість співробітників звільнені, з ними розрахувалися за працю. Також студія і орендовані приміщення зараз порожні, апаратуру вивезли в середині січня.

Джерело "ДМ" стверджує, що звільнена і головна редакторка "Кінокіта" Наталія Яструбенко.

Припинення роботи продакшну відбулося без пояснень — колективу повідомили лише, що це пов'язано з тим, що канал "Рада" не оголосив мистецького конкурсу. В чому причина непроведення конкурсу, співробітникам не пояснили.

Останній власний ефір "Ради", який виробляв "Кінокіт", відбувся 31 грудня з підсумковим випуском новин, і вже місяць канал лише транслює телемарафон.

Джерела "ДМ" припускають, що інформацію про вихід з марафону телеканалу "Рада" не повідомляють у тому числі через те, що інші виробники "Єдиних новин" зараз мають додаткове навантаження, що в умовах скорочення зарплат і людей на всіх мовниках-виробниках марафону може спричити конфлікти в редакціях.

Видання нагадало, що контент для державного телеканалу "Рада" з кінця 2021 року виробляло ТОВ "Кінокіт". Ця компанія з 2022 року стала постійним переможцем мистецьких конкурсів на виробництво марафону для парламентського каналу.

За інформацією журналістів Bihus.Info, компанія "Кінокіт" пов'язана з колишнім заступником ексголови Офісу президента Кирилом Тимошенком.

Телеканал "Рада" заявляв, що не може самостійно виробляти марафон, бо його студії в урядовому кварталі, немає корпунктів, а техніка застаріла.

У 2025 році телеканал "Рада" отримав від держави на виробництво марафону "Єдині новини" 101,5 млн грн.

Не марафоном єдиним: як ICTV та 1+1 заробляють за кордоном

У березні повідомлялося, що ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" уклало чотири угоди з телеканалами на створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" в 2025 році на суму 738 млн грн.

Тоді телемарафон транслювали ТОВ "Ми – Україна", ТОВ "СЛМ Новини" (інформаційний продакшн групи StarLightMedia"), який належить Віктору Пінчуку, ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", яка входить до групи підсанкційного Ігоря Коломойського, ПрАТ "Телеканал "Інтер", яким володіє підсанкційний Дмитро Фірташ та "Кінокіт" від "Ради".