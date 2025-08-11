В Україні ринок фінансових послуг за місяць покинуло 13 учасників
В Україні у липні кількість учасників небанківського фінансового ринку минулого місяця зменшилася з 812 до 799.
Про це повідомляє Національний банк України.
Кількість банків залишилась незмінною – 60.
Станом на 1 серпня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:
- 423 фінансові компанії (було 432);
- 51 страховик non-life (було 52), 10 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;
- 105 ломбардів (без змін);
- 90 кредитних спілок (було 93);
- один лізингодавець (без змін);
- 44 страхових брокери (без змін);
- 74 колекторських компанії (без змін).
Кількість банківських груп збільшилася на одну (16), а небанківських не змінилась (40).
На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (без змін) та 10 міжнародних (було 12).
Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють:
- 17 платіжних установ (було 18);
- 2 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (без змін);
- один банк ‒ емітент електронних грошей (без змін);
- один оператор поштового зв’язку (без змін).
Крім того, в Україні діють 48 комерційних агентів (без змін) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (без змін).
Нагадаємо:
Національний банк України планує надати можливість небанківським установам отримувати ліцензію на здійснення валютних операцій.