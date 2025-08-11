В Украине рынок финансовых услуг за месяц покинуло 13 участников

В Украине в июле количество участников небанковского финансового рынка в прошлом месяце уменьшилось с 812 до 799.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Количество банков осталось неизменным - 60.

По состоянию на 1 августа 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

423 финансовые компании (было 432);

51 страховщик non-life (было 52), 10 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом;

105 ломбардов (без изменений);

90 кредитных союзов (было 93);

один лизингодатель (без изменений);

44 страховых брокера (без изменений);

74 коллекторских компании (без изменений).

Количество банковских групп увеличилось на одну (16), а небанковских не изменилось (40).

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (без изменений) и 10 международных (было 12).

В то же время на рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают:

17 платежных учреждений (было 18);

2 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (без изменений);

один банк - эмитент электронных денег (без изменений);

один оператор почтовой связи (без изменений).

Кроме того, в Украине действуют 48 коммерческих агентов (без изменений) и 31 технологический оператор платежных услуг (без изменений).

Напомним:

Национальный банк Украины планирует предоставить возможность небанковским учреждениям получать лицензию на осуществление валютных операций.