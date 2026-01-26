Новий голова правління Ощадбанку почав виконувати свої обов'язки

Юрій Каціон 26 січня 2026 року розпочав виконувати обов'язки голови правління державного Ощадбанку.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Зазначається, що професійна зрілість Каціона, стратегічне мислення та глибоке розуміння ролі державного банку вже забезпечили Ощадбанку лідерські позиції у фінансуванні економіки країни.

"Юрій Каціон працює в Ощадбанку з 2001 року та має понад 27 років досвіду в банківській сфері. За майже 25 років роботи в Ощаді він пройшов кар'єрний шлях від головного економіста до заступника голови правління, відповідального за корпоративний бізнес", - йдеться в повідомленні.

Сергій Наумов у телеграм-каналі повідомив про завершення своєї більш ніж п'ятирічної роботи на посаді голови правління Ощадбанку.

Нагадаємо:

Наглядова рада державного Ощадбанку обрала переможця конкурсу на посаду голови правління банку. Ним став Юрій Каціон - заступник голови правління.