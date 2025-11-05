Наглядова рада Ощадбанку визначилася з новим головою правління

Наглядова рада державного Ощадбанку обрала переможця конкурсу на посаду голови правління банку. Ним став Юрій Каціон - заступник голови правління.

Про це повідомляється на сайті банку.

Загальний стаж роботи в банківській сфері Каціона – 27 років, з яких 24 роки він пропрацював в Ощадбанку. За цей час Каціон пройшов кар'єрний шлях від головного економіста до директора департаменту корпоративного бізнесу (2016 рік), згодом – до заступника голови правління, відповідального за корпоративний бізнес (2022 рік).

Призначення на посаду відбудеться після погодження його кандидатури Національним банком України.

До цього посаду голови правління Ощадбанку з 2020 року обіймав Сергій Наумов.

Нагадаємо:

Ощадбанк є другим за величиною банком України після Приватбанку.