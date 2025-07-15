В Украине нашлось 6 пенсионеров, которым не исполнилось 40 лет. Кто они?

Из-за предусмотренных законодательством льгот значительная часть прокуроров в Украине выходят на пенсию до 50 лет, существует даже несколько тех, кто получает ее до 40 лет.

Об этом говорится в материале ЭП.

По данным Минсоцполитики, в Украине есть шесть прокуроров, которые получают пенсию за выслугу лет и которым еще не исполнилось 40 лет.

Обычно такие молодые пенсионеры продолжают работать в органах прокуратуры и вместе с пенсией получают зарплату.

Сейчас насчитывается 5 739 прокуроров, которые получают пенсию за выслугу лет. Из них почти половина - 2 262 - работают. Из них 1 150-м не исполнилось 50 лет, еще 815 лицам сейчас от 50 до 60 лет.

Такой ранний выход на пенсию возможен благодаря правовой коллизии. Прокуроры подают в суд и требуют установить им пенсии по закону 90-х годов, который позволял это после 15 лет в прокуратуре. В некоторых случаях суды это позволяют.

Средний возраст выхода прокуроров на пенсию составляет 47 лет. Для обычных украинцев, в то же время, право на пенсию наступает при наличии 35 лет трудового стажа и не ранее 60 лет (в некоторых случаях - в 63 или 65 лет).

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