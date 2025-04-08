Українські виробники комплектуючих для озброєння зможуть отримати до 8 мільйонів гранту

В Україні запускають нову грантову програму для виробників комплектуючих для озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Запускаємо окремий напрям для виробників компонентів до озброєння. Підприємства можуть отримати до 8 мільйонів гривень для закупівлі обладнання на умовах співфінансування — 50% покриває держава, а 50% — виробники. Для підприємств в прифронтових регіонах та виробників БПЛА діють окремі умови — грант може покрити до 80%", – сказала перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що максимальна сума гранта — 8 мільйонів гривень. Фінансування надається на придбання, доставку та монтаж обладнання.

Подаватися можуть і працюючі підприємства, і ті, хто лише планує розпочати виробництво. Головне — щоб проєкт, на який подається грантова заявка, був у сфері переробної промисловості, а саме підприємство відповідало базовим вимогам прозорості, податкової дисципліни та не мало зв’язків з державою-агресором.

Головні умови використання гранту — створення від 5 нових робочих місць та повернення грантових коштів протягом трьох років через сплату податків.

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Нагадаємо:

У 2024 році приватні виробники зброї могли виробити ще 1,7 млн одиниць дронів та РЕБ, але не отримали державних контрактів.