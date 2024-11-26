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Графіки відключення світла у середу будуть застосовувати протягом 13 годин

Артур Крижний — 26 листопада, 17:26
Графіки відключення світла у середу будуть застосовувати протягом 13 годин

У середу 27 листопада графіки відключення світла будуть застосовувати з 7:00 до 20:00.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

  • 7:00 – 20:00 – одна черга відключень (до 4 годин без світла на добу для черги).

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись, додали в енергокомпанії.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

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