Графіки відключення світла у середу будуть застосовувати протягом 13 годин

У середу 27 листопада графіки відключення світла будуть застосовувати з 7:00 до 20:00.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись, додали в енергокомпанії.

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги –

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Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.