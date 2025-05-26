Новини 26 травня: Трамп обвалив ринок РФ, Україна імпортуватиме газ новим шляхом
Про що всі сьогодні говорили?
Про газ. Україна найближчим часом може розпочати імпорт газу по Трансбалканському коридору, окрім поточного імпорту газу з Угорщини, Польщі та Словаччини.
Про атаку РФ. Під час масованої російської атаки у ніч проти 25 травня постраждало агропідприємство у Чернігівській області.
Про обвал ринку РФ. Після заяв Дональда Трампа про можливе посилення санкцій проти РФ московський фондовий ринок різко пішов вниз.
Про колосальну суму РФ. Спецпредставник Російської Федерації з економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв намагається вивести з-під удару заморожені російські активи.
Про тіньовий флот РФ. Росія вперше почала використовувати військові кораблі для супроводу танкерів тіньового флоту у Фінській затоці.
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