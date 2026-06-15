Новини 15 червня: США та Іран підписали угоду, наслідки атаки РФ по Україні

Про що сьогодні говорили:

Про Ормуз. Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Венс і спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф підписали угоду між США та Іраном.

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом про угоду між країною та Іраном та відкриття Ормузської протоки, нафта впала у ціні приблизно на 4 долари.

Про атаки РФ. Російські окупанти знищили найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти" у Києві вночі 15 червня.

Внаслідок комбінованої атаки по Києву у ніч на 15 червня російські загарбники пошкодили бізнес-центр та зруйнували відділення Rozetka.

Про ЗСУ. Від 15 червня можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у ЗСУ – уряд опублікував постанову про запровадження нових контрактів.

Ексклюзив ЕП:

"Сяйво" не зійшло за графіком. Як Україна створює національний ШІ

Півтора року тому Україна вирішила приєднатися до клубу країн, які розвивають штучний інтелект (ШІ) не лише на рівні бізнесу чи окремих стартапів, а і як частину державної політики. На тлі глобальної гонки великих мовних моделей (LLM), що дедалі сильніше впливають на економіку, безпеку, військову справу та суспільство, Мінцифри оголосило про створення власної національної LLM.

Дорогий ювіляр: на 80-ліття Трампа в Білому домі провели турнір UFC за 60 мільйонів доларів

Вдруге ставши президентом США, Дональд Трамп не припиняє дивувати світ. Безліч його дій під час другої каденції – від будівництва бальної зали в Білому домі до митної війни проти всіх, від викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро і війни з Іраном до зустрічі з Путіним на Алясці – раніше вважалися малоймовірними або неможливими.