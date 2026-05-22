Новини 22 травня: третій рекорд долара поспіль, Приватбанк переміг Коломойського у суді

Про що сьогодні говорили:

Про "Енергоатом". Незалежний член наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Бріс Боюон подав заяву про відставку – він не має змоги працювати настільки інтенсивно.

Про проїзд. Тариф на разовий проїзд у комунальному транспорті Києва в розмірі 30 грн розрахований за фактичними витратами підприємств у 2025 році.

Про Приватбанк. Приватбанк переміг у суді своїх колишніх власників, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які намагалися оскаржити рішення суду, винесеного проти них у липні 2025 року.

Про курс долара. У понеділок, 25 травня, офіційний курс долара до гривні встановить новий історичний рекорд - 44,26 грн.

Про порноофіси. Четверо посадовців Нацполіції, яких підозрюють в отриманні хабарів за "кришування" так званих порноофісів, вийшли з СІЗО під заставу.

Ексклюзиви ЕП:

Історія, яка затягує: як Dyson стала багатомільярдною імперією інновацій

Зараз бренд Dyson асоціюється з феном чи стайлером для волосся найвищої якості. Про нього мріють жінки в усьому світі. Ба більше, Dyson став таким же популярним і впливовим на ринку побутової техніки, як свого часу iPhone серед смартфонів.