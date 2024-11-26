Обсяги відключення світла на середу для населення пом'якшили – "Укренерго"

Енергетики оновили графіки відключення світла на середу 27 листопада: для побутових споживачів пом'якшили обмеження.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Відтак час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

8:00 – 19:00 – одна черга відключень (до 4 годин знеструмлення на добу для кожної групи у графіку) для побутових споживачів.

7:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Раніше, енергетики повідомляли про застосування графіків відключення у середу з 07:00 до 20:00 для усіх споживачів.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області . Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла