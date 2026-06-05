Новини 5 червня: удар РФ по заводу дитячого харчування, ліміти на їжу в Криму і перемир'я біля ЗАЕС

Про що сьогодні говорили:

Про ЗАЕС. Міжнародна агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) оголосило, що на території навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) оголосили локальне перемирʼя для проведення ремонтних робіт.

Про атаки РФ. Зранку 5 червня російські військові вдарили по заводу з виробництва молочних продуктів "Яготинське для дітей", внаслідок атаки загинуло четверо працівників.

У ніч на 5 червня внаслідок російської атаки БпЛА по Одеській області був пошкоджений термінал "Кернел" у порту Чорноморськ.

Про Крим. В окупованому Севастополі на тлі проблем із постачанням Криму почали обмежувати продаж окремих продуктів.

Про трубу з Африки до ЄС. Алжир почав будівництво ділянки Trans-Saharan Gas Pipeline — газопроводу, який має з'єднати Нігерію, Нігер і Алжир та постачати Європі до 30 млрд кубометрів газу на рік.

Ексклюзив ЕП:

"Джерело чорної готівки у системі". НБУ покарав власників 70% терміналів самообслуговування країни

Компанії, які володіють мережами терміналів самообслуговування EasyPay та City24, оштрафували на 270 млн грн за допомогу в легалізації "чорної" готівки. Що відомо про ці компанії та до чого тут Тімур Міндіч?