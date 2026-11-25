Про що сьогодні говорили?

Про крипту. Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про нові правила для ринку криптовалют.

Про банки. Національний банк уперше від початку повномасштабного вторгнення видав банківську ліцензію – її отримав "Юте Банк", який належить естонській фінтех-групі Iute Group.

Про бензин. Бензин на українських АЗС за останні декілька тижнів подешевшав в середньому на 8 гривень за літр, впродовж найближчих 10 днів можливе зниження цін ще на 6-7 гривень на літрі. Про це ЕП розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Про нові мита Трампа. Сполучені Штати Америки оголосили про введення нових мит, які зачеплять багатьох найбільших торговельних партнерів країни, у тому числі Китай та Євросоюз.

Про вимоги уряду до бізнесу. Уряд продовжив до 4 червня 2027 року перехідний період для бізнесу щодо виконання вимог захисту працівників і відвідувачів під час жовтого рівня повітряної тривоги.

Про енергетику. Найгірша ситуація з енергетикою зараз у Дніпрі, на Дніпропетровщині, а також у Запоріжжі, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Ексклюзиви ЕП:

Страшніше за вимкнення світла. Що робити в разі поломки генератора

В Україні за чотири роки сформувався новий великий ринок – ремонту та обслуговування генераторів. Скільки на цьому заробляють?

Ринок для одного гравця? Як Рада легалізувала крипту в Україні

Після кількох років роботи Верховна Рада легалізувала ринок віртуальних активів. Проте під час підготовки законопроєкту в ньому помітили ризикові норми, які могли зробити монополістом компанію з російським слідом. Що зрештою ухвалили депутати?

Уряд змінив правила роботи бізнесу під час "жовтої" тривоги. Як тепер працювати?

З 5 грудня підприємці без укриттів мали б зупиняти свою роботу під час "жовтого" сигналу тривоги. Уряд відтермінував цю норму та суттєво змінив вимоги. Що саме вони передбачають?