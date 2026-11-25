Національний банк уперше від початку повномасштабного вторгнення видав банківську ліцензію — її отримав "Юте Банк", який належить естонській фінтех-групі Iute Group.

Про це повідомив НБУ 25 листопада.

Правління Нацбанку ухвалило рішення про видачу ліцензії 6 листопада 2026 року. Запис про ліцензію, нове найменування та статут установи внесли до Державного реєстру банків 18 листопада.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створив "Юте Банк" 17 грудня 2025 року як перехідний банк для виведення з ринку неплатоспроможного "РВС Банку".

15 січня 2026 року його єдиним акціонером стала Iute Group. Після капіталізації новим власником 16 березня банк утратив статус перехідного.

У межах авторизації Нацбанк погодив склад наглядової ради та правління, а також керівників, відповідальних за управління ризиками, внутрішній аудит і фінансовий моніторинг.

Фінальним кроком стало погодження нової редакції статуту через зміну найменування та втрату статусу перехідного банку. Відповідне рішення комітет НБУ ухвалив 13 листопада.

Нагадаємо:

17 листопада група NOVA повідомила про завершення купівлі "БТА Банку". Компанія готує його інтеграцію з NovaPay та роботу під брендом NovaBank.