Новини 23 січня: Україна на межі гуманітарної катастрофи, Кличко закликав киян виїхати з міста

Про що говорили сьогодні?

Про Київ: Мер Києва Віталій Кличко закликав містян, які мають можливість, виїхати за місто, а тих, хто залишається, зробити запас продуктів, води і ліків. За його словами, ситуація складна, але може бути ще гірше.

Про світло. Ситуація з електропостачанням по всій Україні різко ускладнилася через наслідки обстрілів.

Про атаки РФ: Україна наближається до "гуманітарної катастрофи" після місяців російських авіаударів по енергосистемі, і будь-яка майбутня мирна угода має включати припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Про доплату: Президент Володимир Зеленський заявив, що влада ухвалила рішення про доплати працівникам, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт під час надзвичайної ситуації.

Про підтримку бізнесу. Уряд ухвалив пакет підтримки для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.

Ексклюзиви ЕП

"Король гламуру": як жив, творив і витрачав зароблене засновник модного дому Valentino

19 січня помер Валентіно Гаравані – батько легендарного однойменного бренду Valentino і творець культового відтінку Valentino Red. Як він вивів свій модний дім на світовий рівень, скільки на цьому заробив і яку спадщину залишив?