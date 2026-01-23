Глава ДТЕК: Україна на межі гуманітарної катастрофи після атак РФ

Україна наближається до "гуманітарної катастрофи" після місяців російських авіаударів по енергосистемі, і будь-яка майбутня мирна угода має включати припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це заявив СЕО ДТЕК Максим Тімченко, пише Reuters.

Тімченко сказав, що Росія — яка розпочала повномасштабне вторгнення майже чотири роки тому — веде кампанію "енергетичного терору" з жовтня 2025 року, завдаючи ударів по електростанціях і перевантажуючи систему протиповітряної оборони.

За словами влади, найбільше постраждали Київ і прилеглі регіони, а мер столиці закликав мешканців тимчасово виїхати, якщо мають таку можливість.

"Нам потрібне енергетичне перемир'я. Перемир'я щодо енергетичних активів, — сказав Тімченко. — Як можна говорити про мир і (паралельно) атакувати людей, знаючи, що вони мерзнуть? Як це може відбуватися одночасно?"

Він зазначив, що Україна пережила два тижні температур від -15 до -20°C, а Росія завдавала ударів по об'єктах транспортування, зберігання та видобутку газу. Росія заявляє, що б'є по військовій та енергетичній інфраструктурі, яка нібито використовується в інтересах ЗСУ.

"Ми близькі до гуманітарної катастрофи, — сказав Тімченко. — Люди мають електрику 3–4 години, потім 10–15 годин — перерва. Є багатоповерхівки, які вже тижнями без тепла".

За його словами, Україна тримається завдяки імпорту газу, зокрема зі США, адже атаки змушують газові, вугільні та гідроелектростанції працювати нижче потужності. ДТЕК втратила 60–70% генеруючих потужностей і зазнала збитків на сотні мільйонів доларів.

Тімченко оцінив відбудову енергетики у $65–70 млрд, посилаючись на оцінки Світового банку, і зазначив, що в багатьох випадках потрібні фактично нові активи: "Йдеться радше про будівництво нової енергосистеми в Україні, ніж просто реконструкцію".

Останніми днями американський керуючий активами BlackRock, за словами Тімченка, став ключовою силою у плані США-Україна щодо підготовки концепції відновлення.

Україна має прискорити розвиток децентралізованої генерації — зокрема нових сонячних проєктів, "зелених" енергопарків і систем накопичення — адже розосереджені об'єкти важче вразити дронами й ракетами, наголосив він. "Ми не можемо розраховувати, що мирну угоду підпишуть. Готуватися треба вже сьогодні", — додав Тімченко, закликавши також накопичувати критичне обладнання та посилювати ППО.

Станом на 18:00 23 січня без тепла залишаються ще 1200 багатоповерхівок Києва, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня.

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян, які мають можливість, виїхати за місто, а тих, хто залишається, зробити запас продуктів, води і ліків. За його словами, ситуація складна, але може бути ще гірше.