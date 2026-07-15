Новини 15 липня: У США показали нову монету з Трампом, на 2000 грн оновили шрифт після скандалу

Про що сьогодні говорили:

Про Корецького. Голову АТ "Укргазвидобування" Юрія Ткачука розглядають на посаду виконуючого обовʼязків голови НАК "Нафтогаз" до моменту проведення конкурсу на посаду керівника.

Про 2000 грн. Національний банк (НБУ) змінив шрифт на нещодавно анонсованій банкноті у 2000 грн з Василем Стусом після повідомлень про його подібність до адаптації шрифту, що має російське походження.

Про порти. Україна втратила близько третини своїх можливостей з експорту зерна через свої ключові чорноморські порти через посилення російських атак.

Про НПЗ РФ. Нафтохімічний комплекс "Салават" на Уралі, один із найбільших у Росії, зупинив роботу 14 липня після атаки дронів.

Про монету з Трампом. Монетний двір США почне карбувати нову золоту монету номіналом один долар із зображенням президента Дональда Трампа.

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