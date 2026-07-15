Монетний двір США почне карбувати золоту монету з Трампом

Монетний двір США почне карбувати нову золоту монету номіналом один долар із зображенням президента Дональда Трампа.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Випуск монети присвячений 250-річчю незалежності США. За словами Бессента, вона має вшанувати "спадщину свободи" та стати символом американського патріотизму.

Фото: Мінфін США

На аверсі монети зображений Трамп, а також написи "Свобода", "На Бога уповаємо" і дати 1776–2026. На реверсі розміщені Велика печатка США, номінал та число 250.

Монету виготовлятимуть у Філадельфії зі сплаву недорогоцінних металів золотистого кольору. Випустити її планують восени, пише The Wall Street Journal.

Нагадаємо:

Закон 2020 року дозволив Мінфіну США випустити у 2026 році спеціальну однодоларову монету до 250-річчя країни.

Перший дизайн із Трампом представили восени 2025 року. На реверсі його хотіли зобразити з піднятим кулаком і написом "Fight! Fight! Fight!", однак згодом це зображення замінили на Велику печатку США.