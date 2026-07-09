Новини 9 липня: дрони України зупинили НПЗ РФ, Україна атакувала танкери "тіньового флоту" РФ

Про що сьогодні говорили:

Про Нафтогаз. Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" (МФЦА) скасував раніше винесене рішення про визнання та примусове виконання в Казахстані арбітражного рішення проти ПАТ "Газпром" за позовом НАК "Нафтогаз України" на суму близько $1,4 млрд.

Про Промпалату. Радницю президента Торгово-промислової палати України з правових питань Любов Нестиренко та її сина підозрюють у вимаганні 100 тисяч євро у виробника бойових безпілотників за висновок, який мав допомогти підприємству уникнути штрафів після пожежі на складах.

Про танкери РФ. 14 суден вночі 9 липня уражено у Азовському морі Силами безпілотних систем – серед них 12 танкерів "тіньового флоту" Росії.

Про бюджет РФ. Дефіцит бюджету Російської Федерації з січня по червень 2026 року склав 5,7 трильйона рублів, або 2,5% ВВП, що на 2,3 трильйона рублів більше, ніж роком раніше.

Про НПЗ. Саратовський НПЗ у Росії зупинив переробку нафти після пошкоджень унаслідок атаки дронів у середу.

Ексклюзиви ЕП:

Власники паїв проти колаборантки: як земельна справа на Харківщині дійшла до Верховного Суду

На Харківщині агропідприємство, яке під час окупації співпрацювало з росіянами, роками не платить власникам паїв за оренду землі.