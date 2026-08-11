Новини 11 серпня: РФ готує масовану атаку енергетики Києва, удар балістики по Запоріжсталі

Про що сьогодні говорили:

Про Київ. В Інституті вивчення війни прогнозують, що взимку 2026/2027 років Росія все активніше націлюватиметься на українську енергетичну інфраструктуру.

Про Запоріжсталь. Металургійний комбінат "Запоріжсталь" повністю зупинив роботу внаслідок удару балістики РФ. Загинули семеро працівників підприємства, ще 21 людина зазнала поранень.

Про Нафтогаз. Уряд призначив Олексія Соболева представником держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Про підприємства. На Рівненщині на території одного з підприємств виникла пожежа, підрозділи ДСНС ліквідовують пожежу, на місці події працюють всі необхідні екстрені служби.

Про бюджет РФ. Дефіцит федерального бюджету Росії за січень-липень сягнув $78 млрд, або 2,8% ВВП, проти запланованих на весь 2026 рік $46 млрд, попри збільшення нафтових доходів.

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