На Рівненщині спалахнуло підприємство: що відомо

На Рівненщині на території одного з підприємств виникла пожежа, підрозділи ДСНС ліквідовують пожежу, на місці події працюють всі необхідні екстрені служби.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Рівненській області.

"На Дубенщині на території одного з підприємств виникла пожежа. Наразі на місці події працюють підрозділи ДСНС та всі необхідні екстрені служби, триває ліквідація пожежі", – говориться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що пожежа сталася на заводі з виготовлення пінопласту.

Місцеві медіа повідомляють, що 11 серпня у селі Варковичі Дубенського району пролунали два вибухи, після чого на підприємстві з виробництва пінопласту виникла пожежа.

Інформація про перший вибух з'явилася у соцмережах близько 12:30, на той момент повітряної тривоги на Рівненщині не оголошували.

Інформація щодо причин виникнення пожежі, площі та наявності постраждалих уточнюється.Ситуація перебуває під контролем рятувальників.

Детальніша інформація буде надана згодом, після завершення першочергових заходів, пообіцяли у ДСНС.

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