"Нова практика": Фонд гарантування подав об’єднаний позов проти РФ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у січні подав в український суд черговий позов проти РФ щодо збитків, заданих в результаті військової агресії банкам, які опинилися у Фонді.

Про це повідомила директорка-розпорядниця фонду Ольга Білай в інтерв'ю Інтерфаксу-Україна.

"Це об'єднаний позов – наша нова практика: ми об'єднали п’ять банків. Зараз він знаходиться на підготовчій стадії", – сказала вона.

Білай додала, що "на виході" ще один об’єднаний позов на чотири банківські установи.

"Проводимо подальші дослідження, формуємо доказову базу також щодо інших банків. За попередніми підрахунками загальна сума збитків від дій РФ до початку повномасштабного вторгнення вже перевищує 71 млрд грн.

"Плануємо заявляти ці позови найближчим часом як тільки необхідна підготовча робота буде завершена", – підкреслила Білай.

На її думку, об’єднані позови будуть цікавими кейсами з юридичної точки зору.

Директор-розпорядник додала, що Фонд вже має позитивне рішення суду щодо банку "Український фінансовий світ" та передав його на виконання Державній виконавчій службі, яка відкрила виконавчі провадження.

"Зараз визначається, яким чином держава буде це виконувати. Думаю, що це системна проблема: ми не єдині судимося в українських судах, тож всі будуть звертатися до Мін’юсту за виконанням рішень такого типу, треба напрацювати практику", – зазначила Білай.

За її словами, такі рішення мають бути визнані та виконані за кордоном. Директор-розпорядник також повідомила, що ще по одному позову – щодо донецького Промекономбанку – суд першої інстанції відмовив Фонду, який тепер подав апеляцію.

Білай пояснила, що Фонд розуміє, що отримати компенсацію за збитки, завдані Росією з 2014 року до повномасштабної агресії 2022 року, за рішеннями українських судів в Україні важко через відсутність в країні російських активів, але вимушений йти таким шляхом.

Нагадаємо:

17 березня в системі Prozorro.Продажі повторно відбудеться аукціон з продажу активів АТ "Укрбудінвестбанк", що ліквідується Фондом гарантування вкладів.