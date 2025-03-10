"Новая практика": Фонд гарантирования подал объединенный иск против РФ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в январе подал в украинский суд очередной иск против РФ относительно убытков, нанесенных в результате военной агрессии банкам, которые оказались в Фонде.

Об этом сообщила директор-распорядитель фонда Ольга Билай в интервью Интерфаксу-Украина.

"Это объединенный иск - наша новая практика: мы объединили пять банков. Сейчас он находится на подготовительной стадии", - сказала она.

Билай добавила, что "на выходе" еще один объединенный иск на четыре банковских учреждения.

"Проводим дальнейшие исследования, формируем доказательную базу также по другим банкам. По предварительным подсчетам общая сумма убытков от действий РФ до начала полномасштабного вторжения уже превышает 71 млрд грн.

"Планируем заявлять эти иски в ближайшее время как только необходимая подготовительная работа будет завершена", - подчеркнула Билай.

По ее мнению, объединенные иски будут интересными кейсами с юридической точки зрения.

Директор-распорядитель добавила, что Фонд уже имеет положительное решение суда по банку "Украинский финансовый мир" и передал его на исполнение Государственной исполнительной службе, которая открыла исполнительные производства.

"Сейчас определяется, каким образом государство будет это выполнять. Думаю, что это системная проблема: мы не единственные судимся в украинских судах, поэтому все будут обращаться в Минюст за выполнением решений такого типа, надо наработать практику", - отметила Билай.

По ее словам, такие решения должны быть признаны и выполнены за рубежом. Директор-распорядитель также сообщила, что еще по одному иску - по донецкому Промэкономбанку - суд первой инстанции отказал Фонду, который теперь подал апелляцию.

Билай пояснила, что Фонд понимает, что получить компенсацию за ущерб, нанесенный Россией с 2014 года до полномасштабной агрессии 2022 года, по решениям украинских судов в Украине трудно из-за отсутствия в стране российских активов, но вынужден идти таким путем.

Напомним:

17 марта в системе Prozorro.Продажи повторно состоится аукцион по продаже активов АО "Укрстройинвестбанк", ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов.