Фонд гарантування повторно проведе аукціон з продажу активів "Укрпромінвестбанку"

17 березня в системі Prozorro.Продажі повторно відбудеться аукціон з продажу активів АТ "Укрбудінвестбанк", що ліквідується Фондом гарантування вкладів.

Про це йдеться на сайті Фонду.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено готельний комплекс на Закарпатті (с. Поляна) загальною площею 341,9 кв. м, що складається з кількох котеджів.

"Звертаємо увагу, що на продаж виставлено не заставне майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку", – йдеться в повідомленні.

Початкова ціна – 53,8 млн грн, що відповідає загальній заборгованості за активами.

Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Кошти, отримані від продажу активів, буде спрямовано на задоволення вимог кредиторів АТ "Укрбудінвестбанк".

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на торги 9 січня права вимоги за кредитними договорами АТ "Укрбудінвестбанк" із заставною нерухомістю в Одесі.