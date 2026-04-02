Усе повернуть, але ніхто не сяде: ВАКС виніс рішення у справі Грановського

ВАКС виніс рішення у справі грановського: ніхто не сяде

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду щодо корупції на Одеському припортовому заводі (ОПЗ), що передбачає відшкодування державі ⁠77 537 184 грн збитків у повному обсязі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Йдеться про корупційну схему 2015 року, за якою продукція заводу реалізовувалася за цінами, нижчими за ринкові.

Окрім відшкодування збитків, обвинувачені спрямують 50 млн грн на підтримку ЗСУ через UNITED24. Вони повністю визнали свою вину та погодилися на узгоджене покарання.

Ексдепутат Олександр Грановський отримає лише штраф у 5100 грн.

Ексзаступник директора ОПЗ Степан Кімінчіджі та ексначальник відділу Ігор Чичильницький – 3 роки позбавлення волі, заборона обіймати посади (1 рік) та штраф.

Проте їх звільнили від покарання через закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, повідмоляє ВАКС.

Співорганізатори схеми – ексчленкиння правління ОПЗ Ольга Ткаченко та власник компанії-посередника Newscope Estates Павло Чумак – мали отримати 3 роки позбавлення волі, заборону обіймати посади на рік та штраф.

У зв'язку зі затвердженими угодами з обвинуваченням, їх звільнено від відбування покарання у виді позбавлення волі та встановлено іспитовий строк розміром у 2 роки.

Ще частина обвинувачених отримала іспитовий термін у два роки.

Оскільки з моменту злочину минуло понад 10 років, частина фігурантів перебуває за кордоном – у Австрії та Британії. Екстрадиційні запити щодо них не були задоволені.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року НАБУ і САП завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо масштабної оборудки на ОПЗ.

За даними слідства, з березня по грудень 2015 року екснардеп Грановський спільно з довіреною особою організував схему, за якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових.

Окрім колишнього парламентаря, підозрюваними були його довірена особа, двоє посадовців заводу та власник іноземної компанії.