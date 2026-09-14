Новини 14 вересня: дизель по 100 вже в Україні, Зеленський назвав умову енергетичного перемир'я

Про фармринок. Росіяни атакували склад одного з найбільших дистрибʼюторів ліків "БаДМ". Від початку вересня це вже четвертий склад фармацевтичної продукції, який атакував ворог.

Про ціну війни. Українському бюджету один день війни у 2026 році обходиться у 190 мільйонів доларів, без урахування зброї, яку надають партнери.

Про дизель. Ціна на преміальне дизпальне Diesel Nano Extro у мережі АЗС SOCAR досягла 100 грн/л.

Про енергоперемир'я. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія погодилися взаємно не завдавати ударів по енергетичних об'єктах.

Україна готова до взаємної відмови від ударів по енергетичних об'єктах, якщо партнери гарантують, що Росія припинить атаки на українську енергетику, критичну інфраструктуру, логістику та рух продовольства.

Ексклюзиви ЕП:

"В Україні заправок у 7-8 разів більше, ніж потрібно". Як російські обстріли змінюють паливний бізнес

Росія суттєво посилила удари по українських автозаправних станціях (АЗС). Лише за останні пів року пошкоджено або зруйновано понад 300 пунктів продажу пального.