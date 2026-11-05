Новини 5 листопада: обвал ринку у США, 4 мільярди євро від ЄС і розворот танкерів з дизелем РФ
Про що сьогодні говорили?
Про енергетику. У ДТЕК пояснили погіршення ситуації з електропостачанням зміною російської тактики та зростанням інтенсивності атак на енергетичну інфраструктуру.
Про допомогу ЄС. Україна отримала ще 4,36 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan.
Про фондовий ринок. На фондовому ринку США 5 листопада розпочався масштабний розпродаж акцій, через який компанії з індексу Nasdaq-100 ризикують втратити понад $2,2 трлн капіталізації за день.
Про криптовалюти. Національний банк України виступив проти ухвалення законопроєкту № 10225-д про врегулювання ринку віртуальних активів перед другим читанням.
Про російський дизель. Два з перших танкерів, які спочатку прямували до США, раптово змінили курс – один пройшов через Гібралтар до Середземного моря, а другий – прямує до Південної Америки.
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До 2022 року Слов'янськ забезпечував 80% українського ринку керамічних та гончарних виробів, а в місті працювали понад 400 підприємств галузі. Обстріли змушують виробників вивозити обладнання і починати справу в інших регіонах.