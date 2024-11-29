Економіка Туреччини занурюється в рецесію через посилення жорсткості Центрального банку

Економіка Туреччини занурилася в рецесію, а економічна активність стримувалася високими відсотковими ставками, оскільки центральний банк країни намагався приборкати інфляцію.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Валовий внутрішній продукт скоротився на 0,2% в квартальному обчисленні в період з липня по вересень, що відповідає падінню в попередньому кварталі, яке було переглянуте в бік зниження. Рецесія зазвичай визначається як два квартали поспіль, протягом яких економічне виробництво знижується.

У порівнянні з тим же кварталом 2023 року турецька економіка зросла на 2,1%, що є найповільнішим темпом з моменту економічного шоку, викликаного пандемією Covid-19 у другому кварталі 2020 року.

Зниження було зумовлене падінням споживання домогосподарств, яке скоротилось на квартал, тоді як державні видатки також зменшились. Однак у третьому кварталі експорт зріс, чому сприяв літній туризм, а імпорт скоротився.

Скорочення відбулося після того, як ЦБ Туреччини зберіг ключову процентну ставку на рівні 50%, що залишається незмінною з січня цього року і є найвищим рівнем за останні 20 років. Банк намагався приборкати захмарну інфляцію, яка в жовтні сягнула 49%, хоча й значно знизилася порівняно з весняними показниками.

Цикл підвищення відсоткових ставок розпочався в середині 2023 року, коли банк змінив монетарну політику, яку просував президент Реджеп Таїп Ердоган і яка передбачала утримання ставок на низькому рівні.

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Управління Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством розслідує постачання російських нафтопродуктів до ЄС в обхід санкцій через Туреччину.