В російському Ульяновську та Пермі пролунали вибухи: під удар потрапив завод та НПЗ

Українська правда

У російському Ульяновську та Пермі в ніч на 25 вересня пролунали вибухи. Під атаку потрапив завод та НПЗ.

Джерело: Exilenova+

Деталі: Як повідомили очевидці, в Ульяновську під удар потрапило підприємство "Завод Іскра", яке входить до російського концерну "Алмаз-Антей", який пов'язаний із виробництвом озброєння та систем ППО.

Завод бере безпосередню участь у програмах імпортозаміщення для ВПК РФ та авіакосмічної галузі.

Крім того, раніше підприємство розширило виробничі потужності, відкривши нову велику дільницю з виробництва цифрових блоків і СВЧ-модулів для радіолокаційних систем.

Водночас у Пермі удару зазнав Пермський НПЗ компанії "Лукойл". Підприємство щороку переробляє понад 13 млн тонн нафти, що робить його одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. На НПЗ виробляють широкий спектр нафтопродуктів, зокрема автомобільний бензин, дизельне та реактивне пальне.

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