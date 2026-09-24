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Після років буксування РФ таки запустила свій арктичний нафтовий мегапроєкт

Артур Крижний — 24 вересня, 19:05
Після років буксування РФ таки запустила свій арктичний нафтовий мегапроєкт
Фото: Getty Images

Росія почала комерційний експорт нафти з арктичного проєкту "Роснєфті" Vostok Oil, який у перспективі розрахований на видобуток до 2 млн барелів на добу — близько 2% світової пропозиції.

Про це пише Reuters.

У вересні "Роснєфть" почала завантажувати нафту на спеціалізовані танкери льодового класу через новий термінал "Бухта Север" на Таймирському півострові. Проєкт стартував після багаторічних затримок і санкцій.

Поки обсяги значно нижчі за заявлений потенціал. За оцінками джерел Reuters, цього року експорт становитиме в середньому близько 150 тис. барелів на добу, причому більша частина нафти надходитиме зі старих Ванкорських родовищ.

"Роснєфть" планує збільшити експорт приблизно до 600 тис. барелів на добу в другій половині 2027 року, а до 2030 року — до 1 млн барелів.

У вересні через новий термінал уже відвантажили близько 250 тис. тонн нафти трьома танкерами. Один із них вирушив до Азії Північним морським шляхом.

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Нагадаємо:

Згідно з листом, з яким ознайомилося агентство Reuters, компаніям, що базуються в ЄС, з наступного року буде заборонено продавати російський скраплений природний газ, навіть якщо покупці знаходяться за межами ЄС.

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