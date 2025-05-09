Іноземні банки позбулися рекордної кількості держоблігацій Індії за майже 20 років

У четвер, 8 травня, іноземні банки продали державні облігації Індії на суму 106,3 млрд рупій (1,2 млрд дол), що стало найбільшим показником з 2006 року.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що продажі не означають автоматичний відтік капіталу, оскільки багато кредиторів базуються в самій Індії. Іноземні фонди продали боргів на 10 млрд рупій (117 млн дол) з початку ескалації.

За словами Нагараджа Кулкарні з Standard Chartered Plc, "хоча макропоказники підтримують індійські облігації, короткострокові настрої та потоки залежатимуть від розвитку подій в Індії та Пакистані". Попри це, банк і далі радить купувати п’ятирічні державні облігації.

Індійські акції та облігації падають другий день поспіль. Дохідність 10-річних облігацій зросла на 9 базисних пунктів, після попереднього падіння на 30 пунктів у лютому. Рупія дещо стабілізувалась після найгіршого денного обвалу з 2022 року.

Нагадаємо:

Індія запропонувала суттєво скоротити розрив у тарифах зі США — з майже 13% до менше ніж 4%, щоб уникнути нових американських мит, запроваджених за ініціативою Дональда Трампа.

Індійська рупія різко знецінилася на тлі загострення ситуації з Пакистаном.