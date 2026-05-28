Ціни на нафту "розвернулися" після угоди з відкриття Ормузу між Іраном і США

Ціни на нафту в четвер змінили напрям і перейшли до зниження після повідомлення Axios про те, що США та Іран досягли домовленості про продовження припинення вогню на 60 днів і поступове відкриття протоки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 22 центи, або 0,2%, до $94,07 за барель. Американські ф'ючерси West Texas Intermediate залишалися без змін на рівні $88,68.

Раніше під час сесії обидва бенчмарки зростали більш ніж на 2% після того, як Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що атакував американську авіабазу у відповідь на удар США по портовому місту Бендер-Аббас.

Угода між США та Іраном ще потребує остаточного схвалення президента Дональда Трампа, який сказав посередникам, що хоче кілька днів на фінальне рішення.

Йдеться про Меморандум про взаєморозуміння, що продовжить припинення вогню на 60 днів та почне перемовини щодо ядерної програми Ірану.

Угодою передбачено вільний прохід суден через Ормузьку протоку, а Іран зобов'яжеться зняти встановлені міни за 30 днів.

Також США повинні будуть припинити свою блокаду іранських портів, але не відразу, а в пропорції відновлення трафіку через протоку.

Перемовники США та Ірану досягли згоди щодо відкриття Ормузької протоки, проте це рішення потребує схвалення вищим політичним керівництвом країн – Дональдом Трампом та Моджтабою Хаменеї.