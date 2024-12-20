Україна отримає перші кошти від США за рахунок заморожених російських активів
Україна починає отримувати перші кошти США за рахунок заморожених російських активів: Світовий банк надасть 2 млрд доларів.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Виконавча рада Світового банку схвалила це рішення напередодні, а сьогодні відповідні угоди підписало Міністерство фінансів України.
Кошти розподілять таким чином:
- 1 млрд доларів буде наданий у вигляді безповоротного гранту з фонду Світового банку FIF за рахунок внеску США в межах ініціативи G7.
- Ще 1,05 мільярда доларів буде надано у формі позики під гарантії від урядів Японії та Великої Британії.
Україна виконала всі необхідні заходи для отримання коштів, додав Шмигаль.
Нагадаємо:
Єврокомісія (ЄК) оголосила в четвер про рішення виплачувати Україні з початку 2025 року позику в межах макрофінансової допомоги в 18,1 млрд євро, яка погашатиметься за рахунок доходів із заморожених російських активів.