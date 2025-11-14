Хабар у $500 тисяч у вугільній сфері: до суду направили справу ексзаступника Галущенка

НАБУ і САП направили до суду справу колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого обвинувачують в одержанні хабаря за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району Донеччини.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ та САП.

Слідство встановило, що заступник міністра у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств на Донеччині та іншими особами, запропонували раднику керівника іншого вугільного підприємства Львівсько-Волинського вугільного басейну надати хабар в розмірі 500 тис. дол. США. Натомість обіцяли передати на зберігання з можливістю використовувати обладнання для видобутку вугілля.

"Фактично мова йшла про евакуювання шахтного обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону", - йдеться в повідомленні.

Кошти мали передаватися п'ятьма частинами по 100 тис. дол. США на кожній зустрічі.

Посадовця міненерго та його спільників затримали після одержання третього траншу. Тобто йдеться про передачу хабарів на загальну суму 300 тис. дол. США.

Зазначається, що стосовно двох спільників колишнього заступника міністра енергетики України винесли обвинувальні вироки.

Нагадаємо:

Олександра Хейла затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів у 2024 році

Кабінет міністрів призначив Хейла заступником міністра енергетики Германа Галущенко 1 вересня 2023 року.