Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

До Держагрореєстру приєдналися 30 українських банків з початку 2025 року

Віктор Волокіта — 14 лютого, 12:21
До Держагрореєстру приєдналися 30 українських банків з початку 2025 року
Віталій Коваль
Укрінформ

До Державного аграрного реєстру (ДАР) з початку 2025 року приєдналися 30 українських банків, які є учасниками програми "Доступні кредити 5-7-9".

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

"Це означає, що в аграріїв тепер більше можливостей обрати той банк, послуги якого їм найвигідніші. А для банків стало легше ідентифікувати сільгоспвиробників. Адже ДАР інтегрується із 7 реєстрами, у тому числі Єдиним державним реєстром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно», - зазначив Коваль.

Міністр також нагадав, що з 1 січня уряд продовжив програму "Доступні кредити 5-7-9" для сільгоспвиробників, за умови реєстрації в ДАР.

Нагадаємо:

З 12 лютого 2025 року в Україні розпочинається прийом заявок на бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних сільськогосподарьских угідь.

Мінагрополітики

Останні новини