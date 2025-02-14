До Держагрореєстру приєдналися 30 українських банків з початку 2025 року

До Державного аграрного реєстру (ДАР) з початку 2025 року приєдналися 30 українських банків, які є учасниками програми "Доступні кредити 5-7-9".

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

"Це означає, що в аграріїв тепер більше можливостей обрати той банк, послуги якого їм найвигідніші. А для банків стало легше ідентифікувати сільгоспвиробників. Адже ДАР інтегрується із 7 реєстрами, у тому числі Єдиним державним реєстром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно», - зазначив Коваль.

Міністр також нагадав, що з 1 січня уряд продовжив програму "Доступні кредити 5-7-9" для сільгоспвиробників, за умови реєстрації в ДАР.

Нагадаємо:

З 12 лютого 2025 року в Україні розпочинається прийом заявок на бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних сільськогосподарьских угідь.