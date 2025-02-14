К Госагрореестру присоединились 30 украинских банков с начала 2025 года

В Государственный аграрный реестр (ГАР) с начала 2025 года присоединились 30 украинских банков, которые являются участниками программы "Доступные кредиты 5-7-9".

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

"Это означает, что у аграриев теперь больше возможностей выбрать тот банк, услуги которого им выгодны. А для банков стало легче идентифицировать сельхозпроизводителей. Ведь ДАР интегрируется с 7 реестрами, в том числе Единым государственным реестром и Государственным реестром прав на недвижимое имущество", - отметил Коваль.

Министр также напомнил, что с 1 января правительство продлило программу "Доступные кредиты 5-7-9" для сельхозпроизводителей, при условии регистрации в ДАР.

Напомним:

С 12 февраля 2025 года в Украине начинается прием заявок на бюджетную субсидию на единицу обрабатываемых сельскохозяйственных угодий.