ЄБРР і Aon запускають програму страхування воєнних ризиків для України: що передбачає

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і глобальний страховий і перестрахувальний брокер Aon заявили про запуск спеціалізованої програми, спрямованої на відновлення активності ринку страхування воєнних ризиків в Україні, в межах якої ЄБРР надає гарантії в розмірі 110 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР.

"Партнерство банку з Aon сприятиме відновленню активності міжнародних перестрахувальних компаній на українському ринку воєнного страхування. Нова гарантія Банку поліпшить доступ страхових компаній приватного сектору до перестрахування, що призведе до подолання поточних викликів, спричинених війною", - пояснюється в пресрелізі, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ним, у програмі візьмуть участь міжнародна перестрахувальна компанія MS Amlin і українські страхові компанії "ІНГО", Colonnade і UNIQA.

Уточнюється, що ініціативу підтримують донори, включно з Францією, Великою Британією, Норвегією та Фондом технічного співробітництва Тайвань-Бізнес-ЄБРР.

У межах нової програми гарантій для відновлення України в розмірі EUR110 млн ЄБРР надасть міжнародним перестрахувальним компаніям гарантію, яка покриватиме певні пов'язані з війною ризики, застраховані українськими страховими компаніями.

Програма передбачає використання вже наявної ринкової інфраструктури та перевірених механізмів страхової галузі для забезпечення захисту, якого потребують інвестори з приватного сектору, наголошується в релізі.

Наголошується, що нова програма є першою програмою такого типу і працюватиме як відкрита платформа, через яку різні учасники страхового ринку зможуть отримати доступ до гарантії.

Глобальна спеціалізована перестрахувальна компанія MS Amlin є першим міжнародним партнером на цьому ринку, який приєднався до програми банку. Завдяки цій програмі, ця британська компанія зможе скоротити обсяг відповідних зобов'язань на своєму балансі, що дасть їй змогу відновити активну співпрацю з українськими страховими компаніями для забезпечення вкрай необхідного страхування воєнних ризиків.

Уточнюється, що на початковому етапі програма охоплюватиме страхування наземних вантажних перевезень, пошкодження транспортних засобів і залізничного рухомого складу. Надалі її може бути розширено на інші види майна з урахуванням потреб ринку.

З огляду на те, що такі поліси, як правило, короткострокові, програма розрахована на повторне використання капіталу з досягненням сукупного покриття, що перевищить суму гарантії у багато разів залежно від фактичної кількості проданих полісів і частоти страхових вимог, зазначив ЄБРР.

"За попередніми оцінками, на основі цього підходу гарантія банку може забезпечити страхове покриття загальним обсягом до 1 млрд євро вартості товарів і транспортних засобів на рік, що матиме значний економічний ефект", - прогнозує ЄБРР.

Нагадаємо:

В Україні, починаючи з листопада 2024 року, можна застрахувати воєнні ризики на суму до 100 млн грн (2,5 млн доларів США).