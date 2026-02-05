Футбольний клуб "Динамо" оштрафували на 5 мільйонів за рекламу азартних ігор

Держагентство PlayCity 26 січня оштрафувало ТОВ "Футбольний клуб "Динамо" Київ" на 5,19 млн грн за порушення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор.

Про це повідомляється в наказі агентства від 26 січня.

Порушення виявили 16 січня. Згідно з наказом, футбольний клуб порушив низку вимог статті 22-1 про рекламу.

"Динамо" має сплатити штраф до держбюджету протягом трьох місяців.

Футбольний клуб може оскаржити рішення протягом трьох місяців, якщо не погодиться з ним.

