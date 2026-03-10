Держзембанк виграв суд щодо великої ділянки на Одещині: її вже виставили на торги

ТОВ "Державний земельний банк" виграло суд щодо 5,4 тис. га державних сільськогосподарських земель на Одещині, які понад півтора року перебували під арештом.

Про це повідомили в пресслужбі Держзембанку.

Після розблокування ділянки вже виставлені на онлайн-аукціони на Prozorro.Продажі.

Йдеться про землі у Березівському районі Одеської області, які раніше перебували у постійному користуванні державного підприємства під управлінням Мінʼюсту.

Через судовий спір із Петровірівською сільською радою понад півтора року ці ділянки були під арештом і фактично простоювали.

Зазначається, що за цей час держава втратила можливість отримати щорічні надходження у розмірі близько 19,3 млн грн.

"Йдеться про 81 привабливу для аграріїв земельну ділянку, серед яких є великі масиви площею до 600 гектарів", — зазначив гендиректор ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський.

Площа ділянок варіюється від 1 до майже 600 гектарів, а середній розмір становить близько 67 гектарів.

Нагадаємо:

Ринок сільськогосподарських земель України у 2025 році змінився. На початковому етапі відкриття ринку ключовим чинником був обсяг земельного банку, тепер – якість та розташування ділянок.