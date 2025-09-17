Повышение минималки, доллар по 45,7 грн и триллион на войну: что в бюджете на 2026 год?

Кабинет министров внес в Раду законопроект о государственном бюджете на 2026 год. В нем впервые с 2024-го повысили размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума, заложили 2,8 трлн грн на войну, предусмотрели надбавки учителям и рекордные расходы на выплату государственных долгов.

Откуда правительство собирается брать эти деньги? Насколько реалистичны показатели, заложенные в бюджет? Оправдается ли прогноз по курсу доллара? И где найти дополнительные сотни миллиардов гривен на войну?

Об этом мы говорили с председателем бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланой Пидласой.

Детальнее о том, что предусматривает проект бюджета на 2026 год, читайте в материале ЭП: Бюджет-2026: рекордные расходы на войну и дефицит 2,4 триллиона. Где Украина будет брать деньги?