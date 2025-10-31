Дефіцит електроенергії сповільнить зростання ВВП – прогноз НБУ

У 2026 році в Україні очікується зростання цін на електроенергію для населення та поглиблення дефіциту електроенергії, що стане одним із ключових чинників уповільнення економічного зростання.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2025 року.

За оцінками НБУ, у IV кварталі 2025 року та I кварталі 2026 року економіка працюватиме в умовах дефіциту електроенергії на рівні 4-6%, а середній дефіцит упродовж 2026 року становитиме близько 3%. Це негативно впливатиме на промислове виробництво, транспорт і сферу послуг, а отже – сповільнить зростання ВВП приблизно на 0,2 в. п. у 2026 році.

"Ураховуючи наслідки нещодавніх атак на енергетичну інфраструктуру, дефіцит електроенергії надалі, ймовірно, буде більшим, ніж очікувалося раніше", – зазначили в регуляторі.

Нацбанк додав, що збільшення адміністративно-регульованих тарифів, зокрема на електроенергію, у 2026 році стане одним із основних факторів інфляційного тиску. Підвищення тарифів пов'язане з необхідністю покриття дефіциту енергоринку, відновлення зруйнованої інфраструктури та закупівлі енергоносіїв за кордоном.

Зокрема, НБУ прогнозує зростання імпорту природного газу до 6 млрд кубометрів у 2025 році. Натомість у 2026-му імпорт прогнозується на рівні 5 млрд, а у 2027-му – 3 млрд. Це збільшить витрати держави більш ніж на 3 млрд доларів у 2025 році та ще на 3 млрд доларів у 2026–2027 роках, що створюватиме додаткове навантаження на платіжний баланс і бюджет.

У результаті, зростання ВВП у 2025 році сповільниться до 1,9% через руйнування інфраструктури та газовидобувних потужностей. У 2026 році економічне зростання залишатиметься стриманим – на рівні 2%, а в 2027 році помірно прискориться до 2,8% завдяки відновленню врожаїв, інвестиціям у проєкти відбудови та оборонний сектор, а також поступовій стабілізації енергосистеми, йдеться у звіті.

