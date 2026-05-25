Ціни на газ у Європі падають на тлі наближення США та Ірану до мирної угоди

Ціни на газ у Європі продовжують знижуватися на тлі зростання оптимізму щодо можливої угоди між США й Іраном, яка може відкрити критично важливу для транспортування енергоносіїв Ормузьку протоку.

Про це пише Bloomberg.

24 травня президент США Дональд Трамп заявив, що США й Іран домовилися "в основному" про мирну угоду і це дозволить знову відкрити Ормузьку протоку. Після цього ф'ючерси на бенчмарки впали на 6,7%.

У той же час держсекретар Марко Рубіо висловився "обережно оптимістично", сказавши, що США дадуть дипломатії всі шанси. "Ми думали, що вчора ввечері у нас можуть бути новини. Можливо, сьогодні", — сказав він журналістам.

Нідерландські ф'ючерси на газ із постачанням наступного місяця, які є європейським бенчмарком, подешевшали на 4,9% – до 46,32 євро за мегават-годину.

Обсяги торгів залишаються дуже низькими. Агентство пояснює це тим, що багато учасників ринку відсутні через святкові дні у Великій Британії та частині країн континентальної Європи.

Сховища газу в Європі заповнені приблизно на 38%. Топменеджери норвезької енергетичної компанії Equinor заявляли, що Європа може зіткнутися з критичним дефіцитом запасів газу, якщо Ормузька протока залишатиметься заблокованою упродовж одного – трьох місяців.

Згідно зі звітом Агентства з координації енергетичних регуляторів, країни ЄС, імовірно, не зможуть заповнити газові сховища до цільового рівня 90% перед наступною зимою через напружену ситуацію на глобальному ринку LNG.

Три танкери зі зрідженим природним газом останніми днями пройшли через Ормузьку протоку, оскільки постачальники в Катарі та Об'єднаних Арабських Еміратах намагаються таємно вивезти паливо ключовим покупцям попри майже повне закриття водного шляху.

Ціни на нафту в понеділок впали на 6% до двотижневого мінімуму на тлі зростання оптимізму, що США та Іран наближаються до мирної угоди, хоча між ними зберігаються розбіжності щодо ключових питань, зокрема блокади Ормузької протоки.