У Чернівцях замовили сіль для посипання доріг дорожче від облавтодору та решти України

Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство (ШЕУ) 13 січня за результатами тендеру замовило ТОВ "Торгова соляна компанія" сіль для посипання доріг на 6,10 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Цьогоріч на адресу замовника в Чернівцях за три дні після заявки мають поставити 1 650 т технічної солі по 3 697 грн/т.

Закупівлю провели по процедурі запиту цінових пропозицій.

Це дорожче від усіх найбільших тендерів на поставку технічної солі для посипання доріг по Україні за останній час.

"Наші гроші" проаналізували найбільші закупівлі дорожньої солі від початку осені 2025 року по 12 січня 2026 року. Найвищою була ціна 3 680 грн/т, яку мукачівське КП "Ремонтно-будівельне управління" отримало ще в жовтні від ТОВ "Діюл".

Крім того, у жовтні ДочП "Чернівецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" замовляло ТОВ "Євразійська торговельна група" технічну сіль по 2 940 грн/т. І відтоді ціна не змінилась. Вона на 20% нижча за нинішню для комунальників Чернівців.

На нинішньому тендері ШЕУ дві компанії пропонували сіль трохи дешевше: ПП "Віктор-Ком Імпекс" – по 3 540 грн/т, а ТОВ "Альянс будівельників України" – по 3 660 грн/т. Однак потім вони письмово відмовились від укладання договору на умовах, визначених у запиті пропозицій. Тому договір підписали з "Торговою соляною компанією" за ціною 3 697 грн/т.

Із 2025 року Чернівецький МіськШЕП очолює Віталій Деснега.

"Торгова соляна компанія" створена у вересні 2022 року в Тячеві на Закарпатті. Нею володіють директор фірми Юрій Русалов, Олександр Панченко, Іван Анастасов та Юлія Калашникова.

Нагадаємо:

Видання "Наші гроші" проаналізували найбільші закупівлі технічної солі для систем опалення від початку осені 2025 року. Найдорожчою виявилась фасована у мішки сіль для комунальників Львова: вона вдвічі-втричі дорожча від закупівель у інших містах України.