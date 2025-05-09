В Украине ежемесячно растут зарплаты: в каких сферах предлагают самые высокие доходы

Средняя зарплата в Украине среди предложений работы в апреле достигла 24,5 тыс. грн, что больше мартовского показателя на 500 грн и показателя февраля на 1000 грн.

Об этом говорится в исследовании Work.ua.

"С начала 2025 года сохраняется тенденция: ежемесячно размер средней зарплаты увеличивается на 500 грн. Апрель не стал исключением - показатель вырос до 24 500 грн. Как и раньше, самые высокие зарплаты предлагают на вакансии в Силы обороны, в сфере IT и на руководящие позиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, вне этих сфер выше среднего доход имеют медиабайеры (65 тыс. грн), брокеры (60 тыс. грн), ортодонты (58 750 грн), эндодонтисты (55 тыс. грн), водители-международники (55 тыс. грн), аккумуляторщики, риелторы и трейдеры (по 52,5 тыс. грн).

В частности, вырос доход в категориях

"транспорт/автобизнес" - 35 тыс. грн, (+8% к марту),

"продажи/закупки" - 32,5 тыс. грн (+5%),

"юриспруденция" - 25 тыс. грн (+5%),

"страхование" - почти 26 тыс. грн (+4%).

Напомним:

Госпродпотребслужба с 8 мая этого года начинает новое направление работы - контроль за содержанием объявлений о вакансиях.