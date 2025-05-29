Ринки злетіли після блокування мит Трампа

Світові фондові індекси та долар зросли після того, як федеральний суд США заблокував спробу Дональда Трампа запровадити нові мита на імпорт.

Про це пише Reuters.

Рішення суду спровокувало зростання на ринках: японський Nikkei піднявся на 1,7%, південнокорейський KOSPI – на 1,8%. Європейські ф’ючерси також додали в межах 1%.

Інвестори також раділи успішній звітності Nvidia, яка перевищила очікування щодо продажів і спрогнозувала сильні результати на наступний квартал. Це дало поштовх технологічним акціям – Nasdaq зріс на 2%.

На фоні цих подій долар укріпився до 145,86 єн і 0,8327 франка, а євро просів до 1,1245 дол. Підскочила й дохідність десятирічних облігацій США – до 4,51%.

Нагадаємо:

Світові ціни на нафту зросли після того, як американський суд заблокував основну частину тарифів, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа.