В Україні дешевшає картопля через зростання пропозиції та низький попит

Альона Кириченко — 26 березня, 14:45
В Україні дешевшає картопля через зростання пропозиції та низький попит
Українські виробники пропонують картоплю по 5–11 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Про це інформують аналітики EastFruit.

Головною причиною зниження цін, на думку самих виробників, є значне збільшення обсягів некондиційної продукції на ринку. Фермери активно розпродають картоплю з необладнаних сховищ, якість якої швидко погіршується через відносно теплу погоду.

Крім того, за словами аналітиків, також причиною здешевлення є доволі низька торговельна активність у сегменті.

Згідно з даними експертів, нині картопля в Україні надходить у продаж у середньому на 62% дешевше, ніж наприкінці березня 2025 року.

Станом на 14 березня картопля в Україні пропонувалася до продажу по 6–13 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

овочі споживчі ціни

споживчі ціни

В Україні дешевшає картопля через зростання пропозиції та низький попит
