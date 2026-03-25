В Україні дешевшають буряки через падіння попиту: скільки вони коштують

Cтолові буряки на українському ринку пропонують по 3–8 грн/кг, що в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Про це йдеться на аналітичній платформі EastFruit.

Знижувальний ціновий тренд, за словами експертів, пов'язаний зі збільшенням пропозиції цих овочів на ринку, оскільки господарства, які раніше утримувалися від продажів, нині активно реалізують наявні обсяги.

Водночас доволі значним залишається обсяг пропозиції некондиційних коренеплодів, що також тисне на ціни якісної продукції.

Як зазначають аналітики, щоб активізувати торговельно-закупівельну діяльність, українські фермери змушені знову знижувати ціни на цю продукцію.

За даними експертів, наразі ціна на столовий буряк в Україні вже в середньому на 91% нижча, ніж у третій декаді березня 2025 року.

Деякі учасники ринку не виключають подальшого зниження цін, попри сезонне скорочення пропозиції. Свою оцінку вони пояснюють значними запасами столового буряку в місцевих сховищах.

Наприкінці лютого українські фермери були готові відвантажувати столові буряки від 5 до 10 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.