Нафта подорожчала через звинувачення у порушеннях перемир’я між Ізраїлем і “Хезболлою”

Ціни на нафту зросли в п’ятницю, 29 листопада, після потенційного відновлення ризику поставок через звинувачення в порушеннях перемир’я між Ізраїлем і Хезболлою, а також через затримку зустрічі ОПЕК+.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту Brent зросли на 10 центів, або 0,1%, до 73,38 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США коштували 69,17 долара, що на 45 центів або 0,7% більше, ніж ціна закриття торгів у середу.

Щотижневі ф'ючерси на Brent знизилися на 2,4%, а базова ціна WTI в США подешевшала на 2,9%. Торги залишалися слабкими через свято Дня подяки в четвер, яке закрило фінансові ринки США.

Ізраїль і ліванське збройне угруповання "Хезболла" в четвер обмінялися звинуваченнями щодо ймовірних порушень між ними режиму припинення вогню, який набув чинності напередодні. Спочатку здавалося, що ця угода зменшила ймовірність перебоїв у постачанні через ширший конфлікт, який призвів до премії за ризик нафти.

Однак поставки нафти з Близького Сходу практично не постраждали під час паралельних конфліктів Ізраїлю з Хезболлою в Лівані та ХАМАСом у Газі.

ОПЕК+ відклала свою наступну зустріч до 5 грудня з 1 грудня, щоб уникнути конфлікту щодо розкладу. Очікується, що на зустрічі ОПЕК+ продовжить скорочення видобутку.

Іран повідомив ядерному наглядовому органу ООН, що встановить більше 6000 додаткових центрифуг для збагачення урану на своїх збагачувальних заводах, йдеться в конфіденційному звіті наглядового органу в четвер.

Аналітики Goldman Sachs заявили, що поставки з Ірану можуть скоротитися на 1 мільйон барелів на день у першій половині наступного року, якщо західні держави посилять санкції щодо видобутку сирої нафти.

Нагадаємо:

28 листопада ціни на нафту знизилися після несподіваного стрибка запасів бензину в США, а інвестори зосередилися на зустрічі ОПЕК+ на цих вихідних, щоб обговорити політику видобутку нафти.