Нефть подорожала из-за обвинений в нарушениях перемирия между Израилем и "Хезболлой"

Цены на нефть выросли в пятницу, 29 ноября, после потенциального возобновления риска поставок из-за обвинений в нарушениях перемирия между Израилем и Хезболлой, а также из-за задержки встречи ОПЕК+.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть Brent выросли на 10 центов, или 0,1%, до 73,38 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США стоили 69,17 доллара, что на 45 центов или 0,7% больше, чем цена закрытия торгов в среду.

Еженедельные фьючерсы на Brent снизились на 2,4%, а базовая цена WTI в США подешевела на 2,9%. Торги оставались слабыми из-за праздника Дня благодарения в четверг, который закрыл финансовые рынки США.

Израиль и ливанская вооруженная группировка "Хезболла" в четверг обменялись обвинениями в отношении вероятных нарушений между ними вступившего в силу режима прекращения огня. Сначала казалось, что это соглашение уменьшило вероятность перебоев в поставках из-за более широкого конфликта, который привел к премии за риск нефти.

Однако поставки нефти с Ближнего Востока практически не пострадали в ходе параллельных конфликтов Израиля с Хезболлой в Ливане и ХАМАСом в Газе.

ОПЕК+ отложила свою следующую встречу до 5 декабря с 1 декабря во избежание конфликта по расписанию. Ожидается, что на встрече ОПЕК продолжит сокращение добычи.

Иран сообщил ядерному надзорному органу ООН, что установит более 6000 дополнительных центрифуг для обогащения урана на своих обогатительных заводах, говорится в конфиденциальном отчете надзорного органа в четверг.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что поставки из Ирана могут сократиться на 1 миллион баррелей в день в первой половине следующего года, если западные государства усилят санкции по добыче сырой нефти.

Напомним:

28 ноября цены на нефть снизились после неожиданного скачка запасов бензина в США, а инвесторы сосредоточились на встрече ОПЕК+ в эти выходные, чтобы обсудить политику добычи нефти.